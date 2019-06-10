التربية تعلن جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 - 2019

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أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عن جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 - 2019 للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

وفيما يلي جداول الامتحانات وفقاً لما نشرته الوزارة على حسابها الرسمي في تويتر:

 

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