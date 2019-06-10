التربية تعلن جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 - 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عن جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 - 2019 للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

وفيما يلي جداول الامتحانات وفقاً لما نشرته الوزارة على حسابها الرسمي في تويتر:

جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 - 2019 للصفوف (من 1 إلى 4) للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة pic.twitter.com/tFv2YLNQWs — وزارة التربية (@MOEducationUAE) June 10, 2019

جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 - 2019 للصفوف (من 5 إلى 8 )للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة pic.twitter.com/bCbEvqxeRm — وزارة التربية (@MOEducationUAE) June 10, 2019

جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 - 2019 للصف 9 للمسارات ( عام - متقدم -تخصصي - النخبة ) للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة pic.twitter.com/FhuZRa1TSb — وزارة التربية (@MOEducationUAE) June 10, 2019

جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 - 2019 للصف 10 للمسارات ( عام - متقدم -تخصصي - النخبة ) للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة pic.twitter.com/y4JL3EFkUU — وزارة التربية (@MOEducationUAE) June 10, 2019

جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 - 2019 للصفين 11و12 المسارين العام والمتقدم للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة pic.twitter.com/Wr7kLMiZP1 — وزارة التربية (@MOEducationUAE) June 10, 2019