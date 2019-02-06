حمدان بن محمد يدعو أبناء الوطن إلى تعزيز خبراتهم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، ظهر أمس أول حفل تخريج جامعي باستخدام تقنية «بلوك تشين» وذلك خلال حفل تخريج الدفعة الـ9 من جامعة حمدان بن محمد الذكية في مركز دبي التجاري العالمي.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على عدد من المبادرات التي أطلقتها الجامعة كاستخدام تقنية «بلوك تشين»، التي تتيح للخريجين إمكانية مشاركة الشهادات الأكاديمية والدرجات العلمية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومع المجتمع الأكاديمي والمهني والأهل والأصدقاء في أي زمان ومكان.

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