حمدان بن محمد: معرض ومؤتمر طب الأسنان فرصة ذهبية لصقل المواهب الوطنية

المصدر: دبي - وام

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس معرض ومؤتمر طب الأسنان اللذين يستضيفهما مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 50 ألف طبيب أسنان في المؤتمر ونحو 4 آلاف شركة وجهة متخصصة في تقنيات طب الأسنان.

وتجول سمو ولي عهد دبي يرافقه معالي حميد بن محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الصحة في دبي وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري في مختلف أرجاء المعرض في دورته الـ 23.

واستمع سموه إلى شرح حول المشاركات المحلية والإقليمية والدولية في المؤتمر والمعرض قدمه عبد السلام المدني رئيس شركة إندكس المنظمة للحدثين، حيث أشار إلى أن الدورة الحالية شهدت زيادة في المشاركة والحضور بنسبة 15%. وأضاف المدني في معرض شرحه أن عدد الزوار للمعرض يومياً قد يصل إلى 17 ألف زائر.

وأبدى سمو ولي عهد دبي إعجابه بما شاهده من تقنيات حديثة ومتطورة طرأت على قطاع طب الأسنان، ورحب سموه بالعارضين والمشاركين في المعرض والمؤتمر.

واعتبر هذين الحدثين المتلازمين والمتزامنين فرصة ذهبية لجميع ذوي الاختصاص من مؤسسات وطنية ومشافي وأطباء أسنان من شباب الوطن للتعرف على آخر الابتكارات والبحوث والدراسات التي تعنى بتطوير هذا القطاع الذي يلامس صحة الإنسان بجميع مراحل العمر.

ودعا سموه أبناء وبنات الوطن العاملين في مهنة طب الأسنان من فنيين ودارسين وأطباء أن يستفيدوا من هذا الحدث ويشاركوا فيه والاحتكاك مع الخبراء والباحثين وأصحاب الابتكارات للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم من أجل صقل مواهبهم وقدراتهم العلمية.

حلول

ويعتبر المعرض «إيدك دبي» منصة مثالية لجميع العاملين في قطاع صناعة طب الأسنان وممارسة هذه المهنة للتعرف على أحدث البحوث والحلول المبتكرة والأجهزة الطبية الحديثة والمشاركة في المعلومات من أجل تطوير بنية قطاع طب الأسنان.

وكان معالي حميد محمد القطامي افتتح يوم أمس فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي».

وعقب حفل الافتتاح، قام معاليه بجولة في المعرض، واطلع على أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال طب الأسنان، كما التقى بممثلي الشركات المحلية والعالمية المشاركة.

وقال معاليه: «إن دبي حاضرة بقوة على الساحة الطبية الدولية، وإن مثل هذه المؤتمرات والمعارض المتخصصة تمثل انعكاساً طبيعياً للاهتمام البالغ الذي توليه حكومة دبي للقطاع الصحي، وحرصها على أخذ زمام المبادرة والإسهام في حركة تطور الطب وعلومه وتقنياته، وجميع الممارسات المرتبطة بمهنة الطب».

أجندة

ومن جانبه قال الدكتور ناصر مالك، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: «تتميز أجندة مؤتمر إيدك بعدد من ورشات العمل والجلسات العلمية.

فضلاً عن مجموعة واسعة من الفعاليات العلمية المتخصصة التي تمنح المتحدثين والمشاركين فرصة التفاعل والحوار المباشر حول مختلف الموضوعات في طب الأسنان. ونتوقع أن يشهد قطاع طب الأسنان تطورات هائلة خاصة في المواد المستخدمة لحشو الأسنان وتكنولوجيا التصوير».

جلسات

ضمت أجندة اليوم الأول العديد من الجلسات العلمية التي ركزت على مواضيع عدّة، وانطلقت فعاليات مسابقة «إيدك لطلاب الأسنان» ويحضرها طلاب الأسنان من جامعات وكليات مختلفة، كما عقدت الجلسات العلمية وورشات العمل المتخصصة وعروض الملصقات التعليمية على مدار اليوم، والتي أتاحت فرصة فريدة لمشاركة أوراق البحث والدراسات المختلفة بين الطلاب والمختصين.