محمد بن راشد: طموحاتنا لشبابنا كبيرة والتعليم سيظل في صدارة أولوياتنا

المصدر: دبي - البيان

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، خلال اتصالات هاتفية الطالبات أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018، متمنياً لهن مواصلة النجاح في مسيرتهن الدراسية وحياتهن العملية كنماذج مشرّفة لشباب المستقبل القادر على إثبات جدارته بالريادة على المستويات العلمية والعملية كافة.

وقال سموه: «سعداء بمشاركة أوائل الثانوية العامة اليوم فرحة النجاح، التفوّق الحقيقي أساسه إدراك قيمة العلم وأثر المعرفة في تطوير حياتنا إلى الأفضل، التعليم كان وسيظل في مقدمة القطاعات التي توليها الدولة كل الدعم والرعاية، فبالعلم ترقى الشعوب وتتقدم الأمم.

واستثمارنا في المستقبل يبدأ من إعداد الشباب القادر على تحقيق أعلى مستويات التميز، طموحاتنا لشبابنا كبيرة، وتوفير المقومات التي تعينه على إطلاق طاقاته البنّاءة مهمة لا نتهاون في الوفاء بها على الوجه الأكمل».

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