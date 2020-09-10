آسيوي يخطط لجريمة سرقة في دبي وينفذها من موطنه

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم، ثلاثة آسيويين متهمين باعتراض طريق بائع من جنسيتهم عمره 61 عاما، والاعتداء عليه بالضرب أمام مقر سكنه وسرقة 115 ألفاً و500 درهم، وشيكات متعددة ومستندات خاصة كانت داخل حقيبته التي استولوا عليها وقت الحادث.

وبينت النيابة أن المتهمين الثلاثة نفذوا جريمتهم بالاشتراك مع آخرين مجهولين، منهم العقل المدبر للجريمة الموجود في موطنه، موجهة إليهم تهمة "السرقة بالإكراه مع الهاربين لحقيبة الأموال والشيكات التي تعود إلى شركة يعمل فيها مندوب مبيعات".

وبحسب إفادة المجني عليه، فإن الاعتداء عليه وقع بينما كان يوجد بالقرب من مقر سكنه في منطقة القصيص، حيث كان يحمل حقيبة وفي داخلها 1700 درهم عائدة له، و115 ألفاً أخرى، حصّلها من زبائن الشركة التي يعمل فيها من أجل إيداعها في البنك في اليوم التالي، إضافة إلى شيك بقيمة 10 آلاف درهم، ومستندات أخرى خاصة بجهة عمله، حيث باغته المتهمون من الخلف ودفعوه بقوة فاختل توازنه وسقط على الأرض".

وأضاف المجني عليه أن الجناة ثبتوه على الأرض بعد سقوطه، واعتدوا عليه بالضرب قبل أن يتمكنوا من الاستيلاء على الحقيبة والهروب من المكان.

مشيرا إلى أنه سارع إلى تقديم بلاغ إلى الشرطة التي تمكنت من ضبط 3 منهم، وتعرف إليهم في طابور التشخيص".

ودلت التحقيقات أن أحد المتهمين المحالين إلى الجنايات تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أصدقائه الموجودين في موطنه، أبلغه فيه بوجود المجني عليه في دبي، وبأنه يحوز مبلغاً من المال، طالبا منه المشاركة في جريمة سرقته مقابل الحصول على نصيب من المال المسروق، فوافق وتواصل مع بقية المتهمين الذين نفذوا الجريمة.

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