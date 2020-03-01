شاب يحاول إدخال مواد مخدرة لسجن احتياطي

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

حددت محكمة استأنف أبوظبي، في جلستها اليوم الاحد، يوم 8 من الجاري، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام شاب، بمحاولة إدخال مواد مخدرة لأحد مراكز التوقيف الاحتياطي.

وخلال الجلسة، وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم، عن احتواء عينة الفحص الذي أجري له على مواد مخدرة، اعترف المتهم بتهمة التعاطي، أما بخصوص تهمة محاولة إدخال المواد المخدرة إلى السجن، فقد أفاد «تم استيقافي على خلفية قضية «أحوال شخصية»، وأثناء عملية التفتيش التي تسبق الدخول إلى السجن الاحتياطي، تم ضبط المواد المخدرة محل الاتهام، موجودة بداخل ملابسي».

وتابع: لم أقصد تهريب المواد المخدرة إلى السجن، فالكمية التي تم ضبطها بحوزتي بسيطة، وتصلح للاستخدام الشخصي فقط، وهذه هي أول سابقة لي في المواد المخدرة.

حينها شرعت هيئة المحكمة في التحقق من سجل المتهم، وأوراق القضية، لتأمر بعد ذلك بتكفيل المتهم بضمان مالي، إلى حين الفصل في القضية.