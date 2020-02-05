الإعدام لعربي قتل خليجياً والحبس لـ 6 شاركوا في المشاجرة

المصدر: عجمان ــ أسامة احمد

قضت محكمة جنايات عجمان بإعدام (ي ، ع) يبلغ من العمر 28 عاماً عربي الجنسية، وذلك لقتله عمداً وعدواناً مع سبق الإصرار شاباً خليجي الجنسية يبلغ من العمر 22 عاماً حيث انهال عليه طعناً بسكين إلى أن فارق الحياة، والحبس 3 سنوات عن تهمة الشروع بقتل شاب خليجي آخر في نفس الحادثة.

كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني (س ، ن) يبلغ من العمر35 أجنبي الجنسية 7 سنوات ودفع دية المجني عليه الثاني في نفس القضية والذي أصيب بعاهة مستديمة إثر الطعن، كما قضت بنفس الحكم على المتهم الثالث (م ، ك ) والذي يبلغ من العمر33 عاماً عربي الجنسية.

كما قضت المحكمة بمحاكمة المتهم الرابع (م، س) يبلغ من العمر23 عاماً عربي الجنسية، والمتهم الخامس (م ، ك) يبلغ من العمر23 عاماً والمتهم السادس ( و، م ) يبلغ من العمر28 عاما عربي الجنسية بالحبس سنتين وبمعاقبة المتهم السابع (م ، ح ) بالحبس شهرا وأمرت بإبعاد المتهمين جميعا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية الى وقوع مشاجرة بين المتهمين والمجني عليهما مطلع شهر يناير في عام 2018 على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد في عجمان، حيث تعرض شابان إلى الطعن بالسكين فارق أحدهما الحياة وتم إنقاذ الثاني وأصيب بعاهة مستديمة بسبب عملية الطعن والضرب التي تعرض لها من المتهمين. وذلك بسبب خلافات أدت الى نشوب المشاجرة بينهم.

القتل العمد

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة القتل عمداً مع سبق الإصرار وإعداد سكين كوسيلة لتنفيذ جريمته وما إن ظفر بالمجني عليه حتى ركض خلفه وأسقطه أرضا وانهال عليه طعناً بالسكين في أنحاء متفرقة من جسمه فأصابه في قلبه ورئتيه وبطنه إلى أن فارق الحياة.

كما شرع في قتل الثاني وطعنه في بطنه مخرجاً أحشاءه إلا أن العناية الإلهية أنقذته وتم إسعافه كما قاد المتهم مركبة غير مسجلة وغير مرخصة وفقا لحكام القانون السير والمرور.

كما وجهت النيابة العام تهماً إلى المتهمين الثاني والثالث بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه الثاني بواسطة ساطور وأفضى الاعتداء إلى حدوث عاهة مستديمة، أما بقية المتهمين وجهت لهم تهمة إخفاء أدلة جريمة القتل وهي السلاح الأبيض والمركبة التي كان يقودها المتهم الأول.