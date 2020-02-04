موظف "صف السيارات" يسرق خاتماً ثميناً من نزيلة فندق

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حددت محكمة أبوظبي الابتدائية في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء ، يوم 12 من الشهر الجاري، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام موظف خدمة ركن السيارات من جنسية آسيوية، متهم بسرقة خاتم ذهبي ثمين من سيارة إحدى الفتيات من نزلاء الفندق الذي يعمل لديه.

وكانت الجهات المعنية، قد أحالت المتهم آسيوي الجنسية، إلى القضاء بعد ورود بلاغ من فتاة يفيد بتعرضها للسرقة، حيث أفادت بأنه أثناء وصولها إلى الفندق، قامت بتسليم موظف خدمة صف السيارات (الفالي باركن) مفتاح سيارتها بغية أن يقوم بركنها في مرآب الفندق إلى حين عودتها، مشيرة إلى أن الموظف قام بتسليمها بطاقة «تعريف المركبة» حتى يستطيعوا من تحديد المركبة وصاحبتها.

وتابعت: بعد فترة وجيزة قضيتها داخل الفندق، عدت إلى موقع نزول وصعود الزوار، وسلمت موظفي خدمة السيارات المتواجدين في ذلك المكان بطاقة «تعريف المركبة» وعند صعودي للمركبة، تفاجأت باختفاء الخاتم الذهبي الذي كنت قد وضعته داخل السيارة قبل تسليمها.

حينها أبلغتْ المسؤولين عن الفندق وخدمة صف السيارات، والذين تمكنوا من تحديد هوية الشخص الذي قام بأخذ السيارة وصفها في المرآب، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الجريمة، ليتم إحالته إلى الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة والتي أحالته بدورها إلى المحكمة المختصة.