خليجية تكتشف صدفة أنها أم لـ 3 بنات

المصدر: دبي ـــ شيرين فاروق

أقدم زوج خليجي الجنسية على نسب 3 بنات من زوجة ثانية له إلى زوجته الأولى بدون علمها، حيث صدمت الزوجة التي حصلت على الطلاق بذلك، بعدما قام الزوج باستخراج الأوراق الرسمية للفتيات والتي تضمنت خانة الأم فيها اسم الزوجة الأولى وليس الأم الحقيقية وبناء عليه أبلغت الجهات المختصة.

وتفصيلاً أحالت النيابة العامة في دبي موظفاً خليجي الجنسية إلى محكمة الجنايات بعد أن تبين قيامه بنسب 3 فتيات إلى زوجته الأولى مع أنها ليست الأم الحقيقية، وقام باستخراج الأوراق الرسمية وبطاقات الهوية وجوازات السفر للفتيات ووضع اسم الزوجة الأولى في خانة الأم والتي اكتشفت الأمر صدفة أثناء بحثها في بعض الأوراق الخاصة بالزوج، كذلك راجعت المستشفى التي تمت فيها الولادات وتبين في السجلات استخدام بطاقتها الصحية وثابت أنها تعرضت للإجهاض مرة واحدة إلى جانب إنجابها 3 فتيات أعمارهن مختلفة.

وأفاد المتهم في تحقيقات النيابة أنه تزوج بأخرى من إحدى الدول دون علم زوجته الأولى وأنه قام باستخدام بطاقتها الصحية وإدخال بياناتها في المستشفى على أنها الأم الحقيقية للفتيات الثلاث على مراحل مختلفة نظراً لظروف تتعلق بطبيعة عمله وارتفاع تكلفة الولادة، حيث استولى على بطاقة الزوجة الأولى الصحية واستخدمها لزوجته الثانية دون علم المستشفى، ومن ثم كان يقوم باستخراج شهادات الميلاد ووضع اسم الزوجة الأولى في خانة الأم، كما قام باستخراج جوازات سفر للفتيات، وعندما واجهته الزوجة بذلك طلب مهلة لتعديل الأمر إلا أنه لم يقم بذلك وعليه قامت بإبلاغ الشرطة.