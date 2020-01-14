محاكمة فتاة ابتزت مديرا خليجيا وطلبت 2 مليون درهم

المصدر: دبي- شيرين فاروق

محادثة عابرة عبر أحد مواقع التعارف قادت مدير خليجي إلى التقدم بشكوى في بلده ضد إحدى الفتيات التي تعرف عليها وقامت بتصويره عاريا وابتزازه مطالبة بمبلغ 200 ألف بعملة بلده والذي يعادل مليون و980 ألف درهم مستغلة إقامته علاقة غير شرعية معها في بلده، وتبين أنها تقيم في الدولة وتم التواصل مع إدارة الجرائم الإلكترونية وتقديم بلاغا ضدها وإلقاء القبض عليها تمهيدا لمحاكمتها.

حيث أحالت النيابة العامة في دبي المتهمة عربية الجنسية 22 عاماً إلى محكمة الجنايات بعد أن ألقي القبض عليها واعترفت بقيامها بابتزاز المجني عليه بطلب مبالغ مالية وتهديده بإرسال صور ومقاطع فيديو له أثناء إقامة علاقة بينهما إلى أصدقائه وتشويه سمعته.

وأفاد المجني عليه أنه تعرف على المتهمة عبر برنامج تعارف وأخبرته أنها تقيم في دولة الإمارات وأنها تنوي زيارة بلده وبالفعل تواجدت في موطنه بعد التعارف بأسبوعين ودعته لقضاء بعض الوقت في غرفتها بأحد الشقق الفندقية واستجاب لذلك وإقامة علاقة غير شرعية معها.

لكنه فوجئ بها ترسل له رسائل تهديد عبر برنامج واتساب بأنها قامت بتصويره عاريا في أوضاع مخلة أثناء ممارسة العلاقة معها وستقوم بإرسال ونشر تلك الصور والمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه ذو منصب معروف في الوسط الإعلامي، وطلبت منه مبلغ 200 ألف بعملة بلده أي ما يعادل مليون و980 ألف درهم، وبدوره رفض الانصياع لابتزازها وأبلغ السلطات في بلده التي حولت البلاغ إلى الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي وتم التعرف على هوية المتهمة وإلقاء القبض عليها واعترفت بالواقعة.