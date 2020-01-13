سرق الخزنة وهرب .. ومفاجأة في انتظاره بمطار دبي

المصدر: دبي ــ شيرين فاروق

لم يخطر ببال ذلك الشاب العربي الجنسية الذي قدم الى الدولة للعمل بمهنة بائع في أحد محال المجوهرات في دبي أن خططه ستفشل وسيتم إلقاء القبض عليه قبل مغادرة الدولة بدقائق وبحوزته جزءاً من المبالغ المالية التي استولى عليها، معتقداً أن حجزه تذكرة على درجة رجال الأعمال بعد ارتكاب جريمته مباشرة سيساعده في الهروب.

وتفصيلاً أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات متهماً عربي الجنسية بعد أن اعترف ورصدته الكاميرات يقوم بسرقة خزنة المحل الذي يعمل به على الرغم من أنه التحق بالعمل لمدة شهر ونصف فقط.

ووفقاً لاعترافات المتهم والتي أكدتها أقوال شهود الإثبات أفاد أنه يعمل بوظيفة بائع مجوهرات مقابل راتب 5500 درهم منذ شهر ونصف فقط وأنه في نفس يوم الواقعة وفي حوالي الساعة 11:30 مساء وأثناء تواجده في المحل بمفرده اتجه إلى مكان وجود مفتاح الخزنة في درج المحاسبة والتي لم يكن مخولا بالتعامل معها وأنها ضمن مهام شخص آخر.

وقام بفتح درج المحاسبة والاستيلاء على مبلغ 5708 دولارات أمريكية من فئة 100 دولار ومبلغ 38 ألفا و190 درهماً من فئات مختلفة ومبلغ 1060 يورو من فئات مختلفة واستأذن بالانصراف، وتوجه مباشرة إلى مطار دبي بواسطة سيارة أجرة واتجه إلى مكتب دناتا وحجز تذكرة إلى تركيا بقيمة 6600 درهم على درجة رجال الأعمال من المبالغ المسروقة التي كانت بحوزته وبعدها اتجه الى مأموري الجوازات وتبين وجود غرامات عليه نظراً لعدم قيام صاحب المحل بإخراج تصريح إقامة له حيث تبين أنه مخالف لمدة شهر، ودفع مبلغ 1725 درهماً، وبعد انتهائه من إجراءات السفر توجه إلى محل الصرافة في المطار وقام بإرسال 9 آلاف درهم إلى والده في موطنه، واتجه إلى بوابة الصعود إلى الطائرة إلى أن تم إيقافه من قبل أفراد الشرطة وتم العثور على الحقيبة التي تحتوي على باقي المبالغ المالية المسروقة، فيما تمت مراجعة كاميرات المحل وتبين توجه المتهم إلى درج الخزنة والاستيلاء على مبالغ مالية واستئذانه من مدير الحسابات الذي أبلغ الشرطة عن الواقعة بمجرد اكتشافها ومغادرة المحل بسرعة.