تعاقد على بناء مسجد .. فاستولى على مليون و710 آلاف درهم

المصدر: دبي ــ شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي مديراً عربي الجنسية إلى محكمة الجنايات بعد أن استولى على مبلغ مليون و710 ألف درهم من إحدى الشركات العقارية كدفعة أولى من التعاقد معه باعتباره شريكا ومديرا في شركة مقاولات ببناء مسجد بعد أن زور مستندات بنكية وقلد مع آخر هارب ختم شركة حكومية محلية واستخدم تلك المستندات وهو على علم بتزويرها للاستيلاء على مبالغ مالية.

وتفصيلاً أفاد شاهدا الإثبات المدير التنفيذي ومدير الحسابات للشركة الشاكية أن تفاصيل الواقعة تعود إلى رغبة الشركة الشاكية في بناء مسجد في منطقة حتا في دبي وتم الإعلان عن مناقصة ورست على الشركة التي يعمل بها المتهم كمدير، كما أنه شريك، وبناء على بنود الاتفاق قيمة العطاء 11 مليونا و860 ألف درهم، وتلتزم الشركة الشاكية بدفع 10% للمتهم مقابل منحها شيك ضمان بنفس المبلغ لأحد البنوك لضمان تنفيذ المشروع.

وتم منح المتهم المبلغ فيما سلم شيك ضمان ومستندات مختومة بقيمة المبلغ إلى الشركة الشاكية والتي لم تشك وقتها في صحة تلك الأوراق، وباشرت الشركة بتنفيذ بعض الأعمال بعد أن تم منحها مبلغا إضافيا بقيمة 524 الفا و635 درهما بناء على موافقة الاستشاري، إلا أن الشركة الشاكية فوجئت بتوقف أعمال البناء في الموقع وعند الاستفسار تبين اختفاء مدير الشركة – المتهم- وأن الشركة تمر بضائقة مالية، وعلى ضور ذلك تم تقديم الضمان البنكي وجاء رد البنك أن المستندات مزورة وغير صادرة من قبلهم وبناء عليه تم فتح بلاغ بالواقعة وإلقاء القبض على المتهم.