عصابة السرقة المزدوجة في قبضة شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة ــ البيان

أدت يقظة رجال شرطة الشارقة، ودقة حسهم الأمني إلى الكشف عن سلسلة جرائم سرقة مزدوجة ظلت خافية عن أعين المتأثرين بها، والذين لم يتقدم أحد منهم ببلاغ عن تعرضه للسرقة لفترة من الوقت قبل أن تتمكن إحدى دوريات قسم مركز شرطة دبا الحصن الشامل بإدارة شرطة المنطقة الشرقية من توقيف ثلاثة آسيويين مؤخراً بعد أن ساورتهم الشكوك بشأن تحركات المشتبه بهم أثناء خروجهم من صناعية دبا الحصن وهي منطقة تحت الإنشاء.

وبينما كان أحدهم يحمل كيسا كبير الحجم وبه حمل ثقيل، وعند استيقاف المذكورين من قبل رجال الدورية بدت عليهم علامات الارتباك، وبسؤالهم عن وجهتهم تظاهروا بأنهم لا يتحدثون العربية.

وأفاد العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، أنه وبجلب المشتبه بهم إلى مركز الشرطة، كانت المفاجأة أن المشتبه بهم اعترفوا بانهم يعملون ببعض الشركات المكلفة بتركيب التمديدات الكهربائية إلى المنشآت التي يسرقونها؛ حيث يقومون بشراء المعدات والكوابل الكهربائية المطلوبة للمنشأة، ومن ثم يقومون بسرقتها وبيعها، وإبلاغ المالك بأنها تعرضت للسرقة من قبل مجهولين كي يقوم بشراء المعدات والكوابل المطلوبة مرة أخرى، حيث يعمدون إلى تركيب الاسلاك والكوابل الكهربائية صباحاً، ويسرقونها ليلاً، وبناء على اعترافاتهم فقد تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وحذرت شرطة الشارقة أصحاب المنشآت من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم من خلال التأكد من طبيعة الاشخاص الذين يعملون لديهم ومتابعة سلوكهم، والابلاغ عنهم في حال الاشتباه، إلى جانب دعوة الجهات التي يكلفونها بإنجاز أعمالهم، إلى الاحتفاظ بالمواد والمعدات المطلوبة للمنشأة في أماكن ومستودعات تحول دون تعرضها للسرقة، ووضع حراسة عليها من قبل المالك.