يطلب "صفعة "على وجهه بدل تحرشه في طفلة

المصدر: دبي- رامي عايش

حاول عامل آسيوي في أحد منافذ البيع الكبرى في منطقة الطوار، التكفير عن خطأه وذنبه الذي اقترفه بالتحرش بطفلة خليجية عمرها 10 سنوات، بان طلب من والدتها ان تصفعه على وجهه وان تسامحه بعدما علمت من المجني عليها بالواقعة.

وذكرت والدة الطفلة في تحقيقات النيابة العامة التي أحالت القضية إلى محكمة الجنايات في دبي، بان المتهم تحرش بطفلته دون علمها، بينما كان يساعدها في وضع الأغراض التي اشترتها من أحد منافذ البيع في منطقة الطوار داخل سيارتها، مشيرة ألى ان المذكور اخذ بعض المشتريات من عربة التسوق ووضعها في المقعد الخلفي حيث كانت تجلس طفلتها التي اخبرتها بعد مغادرتها المكان ببضع دقائق بان العامل لمس جسمها اثناء وضع الأغراض، وانها لم تخبرها في الحال لأنها كانت خائفة.

وأضافت الشاهدة، انها عادت إلى مواقف المنفذ مباشرة بعد ما علمت بواقعة التحرش بطفلتها، وواجهت المتهم قبل دخوله المنفذ، مشيرة إلى انه طلب منها ان تسامحه وان تصفعه على وجهه لقاء ما اقترفت يداه، الا انها رفضت وطلبت له الشرطة .