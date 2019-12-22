موظف يتسبب في مخالفات بـ100 ألف درهم

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي موظفاً آسيوياً وآخر هارباً إلى محكمة الجنايات بعدما ارتكبا تزويراً في محررات رسمية عبارة عن سندات تسجيل مركبات، وقاما باصطناع تلك المستندات على خلاف الحقيقة واستعمالها في شراء مركبات باسم الشركة التي يعمل أحدهما فيها والتي ترتب عليها مخالفات بقيمة 100 ألف درهم، إضافة إلى تزوير مستندات أخرى للحصول على قرض بقيمة 70 ألف درهم.

وتفصيلاً أفادت المجني عليها شريكة ومديرة ومخولة بالتوقيع عن الجهة الشاكية أن المتهم التحق بالعمل في الشركة منذ عام 2016، بناء على طلب الكفيل المواطن باستخراج إقامة له، وبعد مرور 6 أشهر طلبوا من المتهم نقل كفالته وتعديل وضعه الذي أفاد أنه يحتاج وقتاً لذلك، وفي تلك الفترة ورد اتصال من إحدى شركات التمويل أن المتهم قدم أوراقاً مزورة بأن راتبه 12 ألفاً، وذلك للحصول على قرض بقيمة 70 ألف درهم، وبعدها فوجئت بـ3 رسائل نصية من هيئة الطرق والمواصلات مضمونها وجود مخالفات على 3 سيارات تمتلكها الشركة بقيمة 100 ألف درهم منها مخالفات تهريب ركاب بقيمة 60 ألف درهم ومخالفات مرورية وسالك بقيمة 40 ألف درهم، ولم يكن هناك موظفون في الشركة سوى المتهم.

وأفاد شاهد الإثبات الذي يعمل موظفاً في قرية تسجيل السيارات في دبي أن المتهم حضر إلى المكان وطلب نقل ملكية السيارات وأحضر معه مجموعة من الأوراق والمستندات ووقتها تبين أن ملف المروري سجل 400 ألف درهم مخالفات، وبناء عليه تم نقل ملكية السيارات إلى أشخاص أحضرهم المتهم.