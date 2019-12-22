يقتل قريبه بـ12 طعنة نافذة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي شاباً آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 20 عاماً إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن اعترف بقتل قريب له، مسدداً 12 طعنة نافذة بسبب طلب المجني عليه منه ممارسة أعمال مخلة بالآداب.

وتفصيلاً، اعترف المتهم، في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة، بأنه في يوم الواقعة نفسها اتصل به المجني عليه وطلب منه الحضور إلى مستودع مهجور، لكونه يرغب في ممارسة الأفعال المنافية للآداب معه، فأخذ سكيناً متوسط الحجم ذا مقبض أبيض وأسود من مقر سكنه، وتوجه إلى المستودع المهجور، وكانا بمفردهما، وقام المجني عليه بالتحرش به، إلا أنه مد يده اليمنى، وأخرج السكين وطعنه في ظهره من الأعلى، ثم ضربه ضربة ثانية على ظهره، وأعقبها عدة طعنات أخرى في صدره ورقبته من الأمام، حتى سقط على الأرض، فخلع ملابسه واستبدل بها ملابس أخرى، ثم ألقى بملابسه الملطخة بالدماء وأداة الجريمة السكين في سلة المهملات في المنطقة نفسها، وتوجه إلى إحدى الإمارات، واتفق مع شخص على تهريبه مقابل 2000 درهم، إلى أن ألقي القبض عليه من قِبل شرطة العين.

وأورد تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه نتيجة تسديد 12 طعنة نافذة أدت إلى الوفاة، فيما تبين أن علاقة قرابة تربطهما، وأن المجني عليه ألحّ في طلبه للمتهم بالقيام بأعمال منافية للآداب، وأفاد المبلغ عن الواقعة أنه في اليوم نفسه حاول الاتصال بالمجني عليه، إلا أنه لم يُجِبْ على الهاتف، فجرّب الاتصال على المتهم، إلا أن هاتفه كان مغلقاً، فتوجه إلى المستودع المهجور، وتفقّد المكان، وتوجه إلى الدور العلوي، وشاهد دماءً تسيل من أسفل بطانية شتوية ملقاة على الأرض، وبمعاينتها شاهد المجني عليه مقتولاً فأبلغ الشرطة.

وأفادت تحقيقات الشرطة أنه فور تلقي البلاغ تم الانتقال إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه فارق الحياة، وبجمع الاستدلالات تم تحديد هوية المتهم وتعقبه، وتبين أنه توجه إلى إحدى الإمارات المجاورة، ومنها إلى مدينة العين، تمهيداً لهروبه خارج الدولة، وألقي القبض عليه، واعترف بالواقعة ومكان إلقاء أداة الجريمة والملابس التي كان يرتديها.