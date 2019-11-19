حبس آسيوي سرق عاملات تحت التهديد

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان برئاسة القاضي عبدالصمد العمودي وعضوية كلٍّ من القاضي إبراهيم الكمالي والقاضي إبراهيم فكري، بحبس سنة للمتهم (ص، ح) آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 43 عاماً، والإبعاد، وذلك بتهمة السرقة بالإكراه مع آخرين مجهولين وأخذ الأموال المنقولة.

وتشير وقائع الدعوى بورود بلاغ إلى الشرطة بتاريخ 6 مارس الماضي ليلاً يفيد بوجود مشاجرة في إحدى الشقق السكنية في منطقة مشيرف التجارية، وتبين بأن الأشخاص الذين كانوا في الشقة قد تعرضوا إلى السرقة بالإكراه بواسطة أشخاص مجهولين من الجنسية الآسيوية وهم حاملون السلاح الأبيض ومن بينهم المتهم والذي تم ضبطه من قبل المجني عليهما.

وإثر البلاغ الوارد للشرطة تحركت دورية لموقع الحدث وتبين بأن الشقة محل للتدليك «مساج» وبها ثلاث نساء من العاملات في مجال التدليك وهن من الجنسية الآسيوية، وكان في ذلك الوقت اثنان من المجني عليهما بالشقة لعمل تدليك، ومن ثم تفاجأ الموجودون بدخول خمسة أشخاص من الجنسية الآسيوية حاملين معهم السلاح الأبيض وقاموا بسرقة البعض بالإكراه وأخذوا الهواتف النقالة للعاملات.