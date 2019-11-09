5 سنوات سجناً لعصابة سطت على شركة صرافة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

قضت محكمة النقض أبوظبي بنقد حكم استئنافي، قضى بمعاقبة تشكيل عصابي متهم بسرقة شركة صرافة في أبوظبي بالإكراه، ومحكوم على كل منهم بالحبس 5 سنوات، وقررت محكمة النقض تحديد جلسة لنظر الموضوع يعلن بها الأطراف.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين السبعة، سرقة المبالغ النقدية المملوكة لشركة الصرافة وكان ذلك عن طريق الإكراه والتهديد الواقع على الموظفين العاملين بالشركة، والقيام بتشكيل عصابي يختص بالسطو المسلح، واقتحام محل الصرافة وتهديد المتواجدين بالأسلحة، والاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للغير والفرار بالمسروقات.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً في حق المتهمين من الأول وحتى الخامس، وغيابياً في حق السادس والسابع بمعاقبة كل منهم بالسجن مدة خمس عشرة سنة وبإبعادهم عن الدولة ومصادرة الأدوات المستعملة في الجريمة وإلزامهم الرسوم، فاستأنف المحكوم عليهم حضورياً الحكم وقضت محكمة الاستئناف بأبوظبي حضورياً بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بسجن كل من المستأنفين مدة خمس سنوات من أجل السرقة بالإكراه وبتأييده فيما عدا ذلك وإلزامهم الرسوم، ولم يلق هذا للقضاء قبولاً لدى المستأنفين طعنوا عليه بطريق النقض.