يقاضي شقيقه الأصغر للأنفاق على والدته

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

رفع إلى محكمة أم القيوين، خليجي وكيل لامرأة مسنة ومقعدة، تجاوز عمرها 80 عاماً، دعوى قضائية ضد ابنها الذي قاطعها منذ أمد بعيد، ولم يقم بزيارتها، ودفع النفقة لها، بحجة أن مدخوله المادي ومصاريف دراسة أبنائه لا يمكناه من القيام بواجباته تجاه والدته، وعندما طالبه الموجه الأسري بالمحكمة بدفع النفقة لها، فأجاب بعدم تمكنه من ذلك، وأن عليها أن تغادر إلى موطنها الأصلي، وبعد أن استدعى الموجه الأسري رافع الدعوى، ابن المرأة المسنة، تبين أن وكيل المرأة، رافع الدعوى، هو ابنها الأكبر وشقيق الأخ الأصغر من أمه وأبيه، ما أثار استغراب الموجه.

نادرة الحصول

وقال يوسف محمد الشحي الموجه الأسري بمحكمة أم القيوين، إن الابن الأكبر هو من يعول والدته، ويفي بكافة التزاماتها، ولكن بعد تقاعده ساءت حالته المادية، الأمر الذي استدعاه إلى رفع دعوى ضد شقيقه الأصغر، بعد امتناعه عن دفع النفقة لوالدته، كما أن الدعوى تعد نادرة الحصول، لأن رافعها ابنٌ للمرأة المسنة، مطالباً فيها شقيقه الأصغر بضرورة بر والدته ومعاودتها ورعايتها ودفع النفقة لها، لافتاً إلى أنه من خلال التمحيص في حيثيات الدعوى، تبين أن الابن الأصغر مقتدر مادياً لإعانة والدته، وأنه بعد جلسة الصلح الثانية ثم الثالثة، وافق الشقيق الأصغر على دفع النفقة وتكاليف الشغالة.

عقوبة عاجلة

ولفت الشحي إلى أن موقف الابن الأصغر من والدته، وسوء معاملته لها، موقف تقشعر له الأبدان، فهي التي رعته في المهد، حتى قوي عوده واشتد، فمن أين تلك القسوة، فقد تطغى الأمور المادية أحياناً، ومن الممكن أن يكون المقربون، مثل الزوجة وخلافها، سبباً في عقوق الوالدين، لافتاً إلى أنه لا بد من اتقاء الله في الوالدين، وتقديمهما على الأبناء والزوجة، لأن عقوبة العقوق عاجلة غير آجلة، كما أن العاق يشعر بالضجر والملل وضيق الصدر وقلة البركة في المال والبنين، كما أنه لا يمكن أن يشعر بقيمة الماديات التي يمتلكها، ولا الذرية التي أنجبها، كما أن هناك بعض الحالات تمر على المحاكم أحياناً، ولكن بنسب بسيطة، لافتاً إلى أن حالة عقوق الوالدين قد تسببها آفات اجتماعية، إما من سوء التربية، كعامل داخلي، أو مشاكل مركبة، سواء داخلية أو خارجية، تفكك أسري، انحراف اجتماعي، مشاكل نفسية.