ينتحلون صفة رجال أمن ليسرقوا 55 ألف درهم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالإكراه، بعد أن انتحلوا صفة رجال أمن، وسرقوا مبلغ 55 ألف درهم من سيارة حداد من الجنسية الآسيوية، وقيدوه بقيد بلاستيكي، وتركوه وفروا هاربين، إذ تمكنت الشرطة من التعرف إلى هويتهم وإلقاء القبض عليهم.

وتفصيلاً، أفاد المجني عليه أنه أثناء وجوده في منطقة ديرة في يوم الواقعة نفسها للإشراف ومتابعة عمال في أحد المشاريع، نزل من سيارته لشراء بعض الأجهزة الكهربائية ومعه 3 آلاف درهم، وعند عودته مرة أخرى إلى السيارة اعترض طريقه 4 أشخاص، اثنان منهم يرتديان الزي المحلي، والثالث والرابع كانا يرتديان قبعة وبنطالاً وتيشرت، وأدخلوه إلى مدخل بناية قريبة، وادعوا أنهم من رجال التحريات، فقيدوه بقيد بلاستيكي بقوة، وطلبوا منه أن يُخرج الأموال التي بحوزته، وعندما أخبرهم بعدم امتلاكه أي أموال وضع أحدهم يده في جيب البنطال، وأخرج محفظته، ولم يكن بها سوى بطاقة الهوية، إلا أن أحدهم أخذ مفتاح سيارته، وتوجه بصحبة آخر إلى هناك، وبعد خمس دقائق عادا، وغادر الجميع بعد أخذهم 55 ألف درهم من مركبته، فقام بالصراخ والاستنجاد بعمال الشركة الذين حضروا وفكوا القيود البلاستيكية.