ممرضة وخادمة تسرقان 3072 درهماً من ابنة كفيلتهما

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

3072 درهماً قيمة المسروقات التي اعترفت بها الممرضة والخادمة بعد أن أبلغ عنهما سائق ابنة كفيلتهما بعد أن قامتا بمنح السائق مبلغاً مالياً لشراء بطاقات رصيد للهاتف.

ووفقاً لأوراق القضية أحالت النيابة العامة في دبي امرأتين من الجنسية العربية إلى محكمة الجنايات بعد اعترافهما بارتكاب جناية السرقة من منزل كفيلتهما. حيث قامت المتهمة الأولى والتي تعمل بمهنة ممرضة بسرقة مبلغ 500 درهم من حقيبة ابنة كفيلتها. وفي اليوم التالي قامت بسرقة 2000 درهم من نفس الحقيبة. ولم يمر على التحاقها بالعمل سوى شهر واحد فقط. وطلبت من السائق شراء بطاقات هاتف بقيمة 500 درهم منحته له، والذي شك بدوره في الأمر وأخبر ابنة كفيلته التي اكتشفت غياب مبلغ 3072 درهماً وأبلغت الشرطة.

وبينت التحقيقات أن المتهمة الثانية قامت بسرقة مبلغ 500 درهم من منزل كفيلتها أثناء التنظيف، وأنها المرة الأولى التي تقوم بها بالسرقة، وقد طلبت من السائق شراء بطاقات تعبئة الرصيد بقيمة 500 درهم في نفس اليوم الذي طلبت منه المتهمة الأولى نفس الطلب، وهو ما أثار داخله الشكوك وأبلغ ابنة كفيلته.

وجاءت اعترافات المتهمتين متطابقة مع تقرير الأدلة الجنائية في شرطة دبي الذي أظهر العثور على بصمات في أكثر من موقع ومنها بصمات المتهمتين، كما عثر في حقيبة المتهمة الأولى على مبلغ 2000 درهم.