يسرق وقوداً من شاحنة متوقفة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي سائقاً عربياً (38 عاماً) إلى محكمة جنايات دبي، بتهمة سرقة وقود «ديزل» من خزانات سيارات مخصصة لنقله، كانت متوقفة في إحدى الساحات.

وبينت أوراق القضية أن سائقاً آسيوياً (45 عاماً) شهد، خلال التحقيقات، أنه نحو الساعة 2 والنصف بعد منتصف الليل، وأثناء ما كان في ساحة وقوف الشاحنات القريب من طريق دبي العين، أوقف شاحنته وشاهد شاحنة أخرى متوقفة بطريقة عرضية، على خلاف وقوف بقية الشاحنات، وكانت في وضعية التشغيل وأنوارها مضاءة، فتوجه مشياً على الأقدام إلى تلك الشاحنة، وشاهد أنبوباً متصلاً من داخل خزان الوقود الخاص بها إلى داخل خزان وقود شاحنة أخرى متوقفة وعائدة إلى زميله في السكن، وكان المتهم يقف إلى جانب تلك الشاحنة، وسحب الوقود باستخدام ذلك الأنبوب، فسأله الشاهد عمّا يفعل، فردّ عليه المتهم سائلاً من يكون حتى يسأله، فأجابه الشاهد أنه سائق أوقف شاحنته في الساحة، ويعرف تلك الشاحنة التي يسحب منها الوقود، فردّ عليه المتهم أن الشاحنتين عائدتان لمالك واحد، وأنه يعرف المالك، فرد عليه الشاهد أن هذا الكلام غير صحيح، لأنه يعرف مالك الشاحنة التي يسحب منها الوقود، إضافة إلى أن لوحة شاحنته صادرة من دولة خليجية مجاورة ولوحة الشاحنة التي يسحب منها الوقود صادرة من دبي، فارتبك المتهم وسحب الأنبوب على الفور وفر هارباً، إلا أن الشاهد تمكّن من تصوير لوحات الشاحنة، وأبلغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهم.