محاكمة آسيويين حاولا رشوة موظف جمارك في دبي

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

عرض آسيويان رشوة 4000 درهم على مفتش جمارك في أحد المنافذ الحدودية بهدف مساعدتهما على اعتماد الفواتير المزورة لتقليل قيمة جمارك "رافعة شوكية" قادمة من سلطنة عمان واعتماد تغير طرازها في البطاقة الجمركية من موديل 2010 إلى 2015، وذلك بعدم إخضاعها لعملية التفتيش.

وألقت الشرطة القبض عليهما وأحالتهما النيابة إلى محكمة الجنايات بدبي بعد تقديم المفتش بلاغ بالواقعة؛ وتدور أحداث الواقعة إلى شهر يناير الماضي حيث اتفق صاحب شركة مقيم بالإمارات بالاتفاق مع مدير إحدى الشركات بسلطنة عمان على توريد رافعة شوكية عبر معبر حدودي باستخدام فواتير مزورة لتقليل قيمة جمارك الرافعة وتغيير في سنة صنعها إلى موديل أحدث ليتسنى له بيعها بسعر أعلى استناداً إلى بطاقة الجمارك التي سوف تصدر.

وخلال التحقيقات تبين اتفاق الطرفين مع شخص أخر بتزوير فاتورة للرافعة لاستخدامها في تخفيض جمارك الرافعة حيث عرضا تلك الفواتير على مفتش الجمارك والاتفاق معه على منحه 4 آلاف درهما لتمرير الرافعة دون تفتيشها وفحصها فقام المفتش بإبلاغ الجهات المختصة التي تولت القبض على المتهمين والتحقيق معهم.