10سنوات سجنا لموظف بنك استخدم حبرا سريا لاختلاس "عميل"

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم موظفا عربيا في بنك بالسجن 10 سنوات، والابعاد عن الدولة بعد انتهاء مدة العقوبة، والغرامة مليون درهم.



لإدانته باختلاس مليون درهم من حساب عميل عربي اوهمه بان وديعته البالغة قيمتها مليون درهم، استحقت أرباحا مالية قدرها 1850 درهم، وانه يتوجب عليه تسييلها ( فكها) لاستلام الارباح، وايداعها في حسابه عن طريق توقيع شيكين الأول بقيمة الوديعة، والثاني بقيمة الأرباح.



ويواجه الموظف نفسه قضية أخرى بتهمة اختلاس 1.2 مليون درهم من حساب عميل بنكي كان يتعامل معه، بعد سرقته شيكا من دفتر شيكاته وتزير بياناته، وصرفه بطرق احتيالية.



وبينت التحقيقات في القضية الأولى، ان الموظف استخدم حبرا مخصصا للنصب والاحتيال له، يزول تأثيره بعد استخدامه بفترة زمنية، وطلب من المجني عليه تحرير الشيكين والتوقيع عليهما بقلم الحبر المذكور حتى ينفذ مخططه الاجرامي.



بتغير بيانات الشيكين بعد زوال أثر الحبر، وتغيير اسم المستفيد من اسم المجني عليه الى اسمه، ومن ثم استخدم الشيكين في إيداع أحدهما البالغ مليون درهم في حسابه في بنك اخر.