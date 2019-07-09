سائق يبتز ابنة مخدومه

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي عن جريمة سرقة وتهديد وابتزاز، متهم فيها سائق آسيوي أقام علاقة غير شرعية عدة مرات مع ابنة مخدومه البالغة من العمر 20 عاماً، وهددها بنشر صور ومقاطع مسجلة لعلاقتهما الآثمة، لفضحها أمام والدها إذا قطعت علاقتها به أو رفضته زوجاً لها، وكذا إذا لم تمنحه مبلغاً كبيراً بعد أن دخل خلسة إلى غرفتها وسرق منها محفظتها وقطعاً ذهبية وألفي درهم.

وأقرّ المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه يعمل مع والد المجني عليها سائقاً وخادماً في شركته ومنزله منذ نحو 10 سنوات، مضيفاً أنه كان يستغل خلوته مع المجني عليها أثناء توصيلها، وأثناء وجودهما في المنزل، وأقام معها علاقة غير شرعية مرات عدة منذ أن كان عمرها 16 عاماً، ولما علم بنيتها قطع هذه العلاقة به، وعدم السماح له بالاقتراب منها، أو الزواج منه، أخذ يهددها بفضحها أمام والدها وإسناد أمور خادشة بشرفها، مستغلاً حيازته صوراً وتسجيلات لعلاقتهما، كما طلب منها مبلغاً كبيراً حتى يبتزها ويجبرها على الانصياع إلى طلباته ونزواته، إلا أنها رفضت ذلك، وأبلغت عنه الشرطة.