"التربية" تعتمد نتائج الثانوية العامة

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي (2018-2019) للصف الثاني عشر للتعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، التي تقدم لها الطلبة في يوم 19 يونيو الماضي واختتموها في 30 من الشهر ذاته للمسارين العام والمتقدم.

واتاحت النتائج عبر نظام (المنهل) للقطاع المدرسي الأول (دبي والمناطق الشمالية)، ونظام (اسيس) للقطاع المدرسي الثاني (ابوظبي والمنطقة الغربية) في التاسعة مساء مستخدمين البريد الالكتروني الشخصي للطالب والرقم السري الخاص به، أما بالنسبة لنتائج صفوف النقل من الأول وحتى الحادي عشر فسوف يتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

وباركت الوزارة لجميع الطلبة الناجحين والمتفوقين وتمنت لهم مواصلة نجاحاتهم وتقدمهم علميا لخدمة وطنهم، عبر حسابتها الالكترونية.

وأعربت الوزارة عن تقديرها البالغ للمسؤولين عن الامتحانات في الوزارة والميدان التربوي، وجميع المشرفين ومقدري ورصد درجات الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على توفير كافة الخيارات المتاحة أمام الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي سواء داخل الدولة، أو الابتعاث للدراسة في الخارج في أفضل وأرقى الجامعات العالمية، بما يضمن تعزيز الكفاءات الوطنية، وحثتهم على استكمال مشوارهم نحو التعليم الجامعي والدراسات العليا لتحقيق اهدافهم واهداف القيادة الرشيدة التي لم تتواني في توفر كافة سبل الدعم لهم.