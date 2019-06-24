تحاول قتل خطيب صديقتها .. لمنعهما من الخروج

المصدر: دبي-رامي عايش

لم تحتمل خادمة إثيوبية أوامر خطيب صديقتها بنهيهما عن الذهاب الى مقهى فندقي، وحاولت بكل الطرق ترجيح رأيهما بالذهاب، ولما فشلت في ذلك قررت الانتقام منه لتسببه بإفشال مخططها مع صديقتها، فعادت مسرعة إلى شقتها واحضرت سكيناً وطعنت بها الشخص المذكور محاولة قتله، لولا نقله إلى المشفى للعلاج.

وأفاد المجني عليه وهو اربعيني عربي، النيابةَ العامةَ التي أحالت هذه القضية الى محكمة الجنايات في دبي اليوم، بأنه بينما كان ينتظر خطيبته التي تربطها علاقة صداقة مع المتهمة، تفاجأ بحضور الأخيرة معها، حيث لم يكن يتوقع ذلك، ولما علم بنيتهما التوجه الى مقهى فندقي، نهى خطيبته عن ذلك، وأمرها بعدم الذهاب مع صديقتها التي همست وقتها في أذنها، أن تخدعه، وتخبره بأنهما لن يذهبا، ثم بعد ذلك يمضيان الى حيث ينويان، الا ان المجني عليه سمع خطتهما، وكرر نهيه ثانية، حتى نشبت مشادة كلامية بينه وبين المتهمة التي عادت سريعا إلى شقتها وأحضرت سكينا طعنته بها في مقتل، فاخترقت تجويف صدره واحدثت إصابة في احدى رئتيه، ونزيفا ، قبل ان يتم استدعاء سيارة الإسعاف والشرطة الى مكان الجريمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووجهت النيابة العامة الى المتهمة البالغة من العمر 25 عاما تهمة الشروع في قتل المجني عليه، مطالبة بإنزال اقصى العقوبات بحقها.