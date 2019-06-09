سائق يطارد خادمة في منزل مخدومهما ويعتدي عليها

المصدر: دبي-رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، عن تدخل "مكفولة" في قضية تعرض خادمتها "الجديدة" إلى اغتصاب من قبل سائق كان يعمل معها في منزل مكفولهما القديم، وحرصها على ابلاغ الشرطة بالواقعة للقبض على الفاعل وتقديمه للعدالة.

وبحسب أوراق القضية، فإن المجني عليها وهي من جنسية آسيوية عمرها 26 سنة، تعرضت للاغتصاب من قبل السائق الذي كان يعمل معها في منزل مكفولها، حيث طاردها في فناء المنزل، إلى أن تمكن من إدخالها عنوة إلى غرفته قبل الاعتداء عليها رغم توسلاتها ومقاومته.

كما تشير التحقيقات إلى أن المتهم نقل المجني عليها مباشرة إلى منزل مخدومتها الجديدة، التي علمت بواقعة الاعتداء في صباح اليوم التالي، فسارعت إلى إخبار زوجها وتوجها برفقة المجني عليها إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ ضد الفاعل.