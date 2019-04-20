"أنت مو محترمة" تغرم شاباً عربياً 250 ألف درهم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

"احترمي نفسك أنت مو محترمة بكلامك" عبارة أرسلها شاب عربي إلى هاتف، ابنة عمه عبر برنامج التواصل الاجتماعي "الوتساب"، لتشرع الأخيرة في فتح بلاغ حول الواقعة، أمام النيابة العامة التي أحالته إلى محكمة أول درجة والتي قضت بتغريم المتهم مبلغ 250 ألف درهم.

وبعد صدور حكم أول درجة تقدم الشاب باستئناف أمام محكمة استئناف أبوظبي، حيث منحته المحكمة فرصة للتواصل مع ابنة عمه للوصول إلى تسوية بينهما.

وخلال الجلسة المحددة للنظر في ما آلت إليه الأمور، أكد المتهم فشله في التصالح مع الشاكية خلال فترة الأجل التي أعطتها له المحكمة، مشيراً إلى أنه لم يقصد سب ابنة عمه، وأن الواقعة بدأت بسجال بينه وبين ابن عمه "شقيق الفتاة- يقيم خارج الدولة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على خلفية كتابة الأخير عبارة خاطئة تختص بالشأن العام، وقام المتهم بتصحيحها.

وأفاد: ابنة عمي هي من بدأت في الحديث معي وأرسلت لي على "الوتساب"، تهاجمني وكررت نفس كلام أخيها، وأوردت في حديثها عبارات تفيد بأن ردي على أخوها غير محترم، مما استفزني فأرسلت لها "احترمي نفسك أنت مو محترمة بكلامك"، مشيراً إلى أن العبارة محل الواقعة المقصود بها حديث وأسلوب المجني عليها وليس شخصها.

وبعد مداولات بين المتهم وهيئة المحكمة، والتمس دفاع المستأنف الحكم بالبراءة، واحتياطياً تعديل الوصف والقيد وتطبيق المادة (274) من قانون العقوبات على المتهم، لتقرر هيئة المحكمة تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعداً للنطق في الحكم في الاستئناف المقدم.