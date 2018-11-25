الاستيلاء على 11 مليون درهم بعد بيع مليون "سهم" بأوراق مزورة

المصدر: دبي-رامي عايش

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، محاكمة موظفيْن، ورجل أعمال، من جنسيتين عربية وخليجية، بتهمة الاستيلاء على 11 مليونا و 140 الف درهم حصيلة بيع نحو مليون سهم في شركة محلية للاتصالات، عائدة لربة بيت خليجية في السبعينيات من عمرها، بالاستعانة بطرق احتيالية، وباتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة.

وبحسب أوراق القضية، فقد ذكرت النيابة العامة ان المتهمين خططوا للاستيلاء على المبلغ المذكور عن طريق فتح حساب تداول أوراق مالية لدى شركة وساطة مالية، باسم المجني عليها، بهدف بيع الأسهم، واستعانوا بامرأة هاربة لانتحال اسم المجني عليها وصفة الأخيرة، كمالكة للأسهم لتمرير عملية بيعها، ومن ثم تحويل المبلغ المتحصل من عملية البيع من الحساب المنسوب للأخيرة، إلى حساب المتهم الثالث، وهو مسن خليجي صاحب اعمال حرة، باستخدام الأوراق والمستندات المزورة، ليتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ أعلاه.