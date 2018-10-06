شرطة أبوظبي: عطل كهربائي تسبب بحريق الفيلا في بني ياس

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

كشفت شرطة أبوظبي أن نتائج الفحوصات الفنية والمعاينة أثبتت أن سبب الحريق الذي شب بإحدى الفلل بمدينة بني ياس، نتج عن عطل كهربائي طارئ بالدوائر والتمديدات الكهربائية الممتدة بزاوية السقف الأيمن للصالة الرئيسية بالفيلا، حيث كانت بداية الحريق.

فيما كثفت شرطة أبوظبي توعية الجمهور عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي والصحف المحلية بأهمية التأكد من صلاحية الأجهزة الكهربائية، والتوصيلات «الأسلاك» الخاصة بها، والانتباه عند استخدامها وإجراء الفحص اللازم لطفايات الحريق في المنازل بشكل دوري.

وكان حادث الحريق الذي وقع صباح الثلاثاء الماضي قد أسفر عن وفاة 8 أشخاص مواطنين بينهم 5 أطفال و3 نساء وجميعهم من أسرة واحدة، فيما ما زالت امرأة و3 فتيات يتلقين العلاج بالمستشفى وحالتهن مستقرة.

إجراءات

وحثت شرطة أبوظبي على اتخاذ الإجراءات الوقائية في المنازل حفاظاً على سلامة الجميع، بتجنب الحوادث التي قد تقع نتيجة لتعرض تلك الأجهزة لخلل أوعطل قد يتسبب في حريق.

وأوضحت أن الحرائق الناجمة عن المسببات الكهربائية تعود إلى رداءة التوصيلات الكهربائية وعدم معرفة الأفراد لخطورتها، وقيام عمالة ممن لا تتوفر فيهم الكفاءة بأعمال الإصلاحات والتمديدات الكهربائية بطرق عشوائية.

وكانت الداخلية قد أعلنت في مارس الماضي عن الانطلاق الفعلي لأولى عمليات بناء ربط المباني والأبراج السكنية بغرفة العمليات في الدفاع المدني .

وعلى مستوى الدولة عبر نظام «حصنتك» ثمرة الشراكة بين وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة للدفاع المدني وشركة «إنجازات لنظم البيانات» المملوكة لشركة المبادلة للاستثمار (مبادلة) في خطوة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق المستهدفات من الأجندة الوطنية ورؤية حكومة الإمارات 2021.

وتم بالفعل ربط عدد من البنايات الحيوية على مستوى الدولة مع غرفة العمليات التابعة لأجهزة الدفاع المدني في نظام فني تقني ذكي وعبر مركز الإنذار الذكي بإدارة «حصنتك» القادر على تمييز البيانات وتصنيف البلاغات بدرجات خطورتها ونوعها ليتم بعدها التعامل معها من قبل أجهزة الدفاع المدني.

وأكد اللواء جاسم المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية في تصريحات سابقة أن القيادة العامة تنفذ عدداً من المشاريع الحيوية تنسجم مع أهداف الحكومة الاتحادية في تقليص زمن الاستجابة لحالات الطوارئ لقطاع الدفاع المدني، وتعزيز الإجراءات الوقائية واشتراطات السلامة العامة في المنازل والبيوت السكنية والمنشآت التجارية.

وقال: إننا الآن نصل إلى مراحل متقدمة من المشروع مع بدء الربط الفعلي، وسوف نشهد طفرة في أنظمة المراقبة والاستجابة الذكية، إلى جانب أن المنظومة الذكية للمشروع توفر معلومات وبيانات حيوية، سوف تستخدم في العمليات التحليلية والإحصائية وتوفير المعلومات بصورة أذكى، مما يوفر منصة إضافية لمتخذي القرار بالاعتماد على معلومات أكثر وأدق وبشكل أسرع.

صيانة

طالبت شرطة أبوظبي بعدم استخدام أجهزة أو تمديدات رديئة الصنع، وإجراء الصيانة اللازمة بشكل دوري للتوصيلات والمعدات الكهربائية، وعدم ترك بقايا زيوت الطهي بالقرب من مصدر النيران، وتجنب تحميل المقابس الكهربائية من الأجهزة فوق قوة تحملها، وفصل التيار الكهربائي عند مغادرة المنزل لفترات طويلة، وحفظ أعواد الثقاب والقداحات والشموع بعيداً عن متناول الأطفال.

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