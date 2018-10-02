تفاصيل وفاة 8 أشخاص في حريق فيلا بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

شاركت جموع كبيرة في تشييع جثمان المتوفين في حادث حريق وقع صباح اليوم في منزل ببني ياس بأبوظبي وراح ضحيته ستة أطفال وامرأتان من عائلة واحدة.

وكان حريق وقع في (فيلا) بمنطقة بني ياس شرق (7) بابوظبي راح ضحيته 8 أشخاص، ولحقت بآخر إصابة صنفت بـ"المتوسطة "وجميعهم من أسرة واحدة في حادث.



وأعربت شرطة أبوظبي عن بالغ أسفها لوقوع الحادث المؤسف والمؤلم، معبّرةً عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لأسرتهم.

ودعا العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق اليدوية والمتنقلة.

ولفت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً اليوم (الثلاثاء) بشأن الحريق، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المـــدني والانقاذ من مناطق الاختصاص، وسيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى موقع الحريق وتعاملت معه على وجه السرعة.

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