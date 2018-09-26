تقدّم السحر لمخدومها في كوب شاي

المصدر: ■ أبوظبي - موفق محمد

استنجد رب أسرة خليجية بالشرطة بعد شربه كوب (شاي) احتوى على مادة كريهة الرائحة والطعم، تم صناعتها بأوراق تحتوي على كتابات ورموز غريبة تكشف أن الخادمة التي تعمل لديه في منزل الأسرة تمارس أعمال السحر والشعوذة على العائلة.

وعلى الفور حضر أفراد الشرطة إلى منزل الرجل، حيث تبين لهم من خلال عملية التفتيش لأمتعة الخادمة وجود طلاسم وتميمات سحرية ومجموعة من المواد التي تستخدم في أعمال السحر والشعوذة، ليتم إلقاء القبض عليها وإحالتها إلى المحكمة.

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محكمة استئناف أبوظبي نظرت في جلستها، أمس، الاستئناف الذي تقدمت به الخادمة بعد أن تمت إدانتها في محكمة أول درجة، وصدور حكم بسجنها لمدة 3 أشهر مع تغريمها مبلغ 5 آلاف درهم وإبعادها عن الدولة، حيث أنكرت الخادمة التهمة المنسوبة إليها، مشيرة إلى أنها تستخدم الأشياء التي عثر عليها في غرفتها للاستخدام الخاص فقط، مطالبة من هيئة المحكمة تخفيض مدة الحبس والغرامة واستخدام الرحمة والرأفة.