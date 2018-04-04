شرطة أبوظبي تقبض على موظف متلبساً بتلقي الرشوة

ألقت شرطة أبوظبي القبض على موظف من الجنسية العربية، يعمل في إحدى دوائر حكومة أبوظبي، متلبسا بتلقي الرشى، مستغلاً وظيفته العامة في الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة، بتسهيل المعاملات مقابل تقاضي مبالغ مالية تراوحت بين 2000 إلى 10 آلاف درهم.

وفي التفاصيل، أوضح العقيد مطر معضد المهيري، مدير إدارة مكافحة الفساد في قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، أن معلومات وردت إلى الإدارة بشأن الموظف " المتهم"، الذي تبين بعد التأكد من المعلومات أنه يعمل في إحدى دوائر حكومة إمارة أبوظبي، ويستغل منصبة وعمله الوظيفي في تسهيل إنجاز المعاملات بالتغاضي عن الشروط الواجب توافرها لإنجازها، مقابل حصوله على مبالغ مالية .

وذكر أنه بعد التأكد من صحة المعلومات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهم وهو متلبساً بتلقي الرشوة، واخضاعه للتحقيق، وتحويله إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ودعا المهيري المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن جميع ممارسات الفساد التي قد تواجههم، لتعزيز جهود شرطة أبوظبي في القضاء على تلك الممارسات الدخيلة على مجتمعنا، مؤكداً سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات وتوظيفها في رصد أية سلوكيات خاطئة تؤدي إلى الفساد.