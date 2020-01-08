مأساة قاصر يتيمة استغلتها عصابة في المحظور

المصدر: دبي ــ رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم عن تورط عصابة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص وامرأة، في تشغيل قاصر من موطنهم، في الممنوع، مستغلين حالة ضعفها وحاجتها للمال لغرض التكسب من ورائها، موضحة أن المتهمة السادسة هي التي حرضت المجني عليها على المجيء إلى الدولة بحجة العمل بمهنة خادمة، وهي التي استصدرت لها تأشيرة بجواز سفر مزور بينما كانت في زيارة إلى بلدها.

أقوال المجني عليها

وأفادت المجني عليها أمام النيابة العامة بعد تحريرها من المتهمين بمساعدة الشرطة، أنها تعرفت على المتهمة الاخيرة، في موطنها، وذكرت لها أنها يتيمة الأب وأنها بحاجة الى المال، مضيفة أن الأخيرة هي التي ألحت عليها بالمجيء إلى الإمارات للعمل بمهنة خادمة، وأنها كانت تعلم أنها قاصر، وأن عمرها لا يتجاوز 15 عاماً، لكنها لم تكترث بعمرها، ووعدتها بترتيب ذلك من خلال استصدار جواز سفر مزور يتضمن عمراً آخر لها وهو ما حصل بالفعل.

استقبال واستغلال

وأوضحت أن بقية المتهمين استقبلوها في المطار يوم وصولها، ونقلوها إلى شقة في إحدى مناطق دبي، كانت تتواجد فيها المتهمة المذكورة التي أجبرتها على الفور على العمل في المحظور رغم بكائها وصراخها ورفضها القاطع لاستغلالها وتهديدها والاعتداء بالضرب عليها.

وأشارت إلى أن أحد المتهمين نقلها بعد نحو أسبوعين من وصولها، إلى العمل خادمة بنظام الساعات لدى أسرة آسيوية، لكنها توقفت عن ذلك بعد نحو شهرين، لأن المتهم رفض تسليمها راتبها الذي كان يحصل عليه من الأسرة دون علمها.

وأضافت المجني عليها أن المتهم أعاد استغلالها في المحظور مرة ثانية مستخدماً القوة ولغة التهديد، وظلت تعاني القسوة والظلم إلى أن تمت مداهمة الشقة من قبل الشرطة التي أعدت خطة محكمة لذلك، بموجب معلومات موثوقة وردتها حول استغلال فتاة قاصر داخل إحدى الشقق.