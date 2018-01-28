علماء يطوّرون حشوة أسنان خارقة

تمكن علماء روس من «ميسيس» ومراكز أبحاث روسية أخرى من إنشاء مواد متناهية الصغر، تضاف إلى حشوة الأسنان، تمنع تطور التسوس وتحمي الأسنان من الميكروبات إلى الأبد.

وقال يعقوب كاراسينكوف، كبير الأطباء في الأكاديمية الطبية الدولية في تصريحات نشرتها مجلة «كيروفسكي»: هذا التطور ثورة تكنولوجية في مجال طب الأسنان. المواد المضافة المضادة للجراثيم يمكن استخدامها كجزء من الحشوة، وفي مواد طب الأسنان الأخرى أيضاً. وقد تم استعمال هذه المادة بنجاح

وأظهرت التجارب التي أجريت من قبل الكيميائيين والأطباء أن هذه الجسيمات يمكنها قتل البكتيريا، بنفس طريقة عمل المضادات الحيوية أو الإنزيمات التي يستخدمها الجسم لقتل الجراثيم.

وأوضح فرولوف: «إضافة هذه الجسيمات النانوية في حشوة الأسنان والمواد الأخرى، يحل واحدة من المشاكل الرئيسية التي تواجه جميع زوار عيادات الأسنان، وهي فقدان الحشوات وظهور التسوس مكانها».