زيت الزيتون.. يُقوّي الذاكرة ويحمي من الزهايمر

يعزز تناول زيت الزيتون البكر، القدرة على التعلم ويقوى الذاكرة، ويقلل من تشكيل لويحات «إميلويد بيتا» التي تسهم في الإصابة بمرض الزهايمر، وفقاً لما أفادت به دراسة أميركية حديثة. الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب جامعة تيمبل الأميركية، ونشروا نتائجها اليوم، في دورية (Annals of Clinical and Translational Neurology) العلمية. وللوصول إلى نتائج الدراسة، تم تقسيم مجموعة من الفئران المصابة بمرض الزهايمر إلى مجموعتين. وتناولت المجموعة الأولى من الفئران زيت الزيتون البكر، فيما تناولت المجموعة الأخرى نظامًا غذائيًا لا يحتوى على زيت الزيتون.

وتم إدخال زيت الزيتون في النظام الغذائي للفئران، عندما كان عمرها 6 أشهر، قبل أن تبدأ أعراض مرض الزهايمر في الظهور لديها.

وعندما بلغت الفئران سن 9 أشهر إلى 12 شهرًا، وجد الباحثون أن المجموعة التي تغذت على زيت الزيتون البكر، سجلت أداء أفضل بكثير في الاختبارات المصممة لتقييم الذاكرة وقدرات التعلم. وأظهرت دراسات أنسجة المخ في كلا المجموعتين أن هناك اختلافات كبيرة في ظهور الخلايا العصبية والوظيفة.

انخفاض

وقال قائد فريق البحث، دومينيكو براتيكو: إن «الخلايا الدماغية لدى الفئران التي تغذت على زيت الزيتون البكر انخفضت لديها مستويات لويحات تسمى بروتين أميلويد بيتا، وهي مواد لزجة تتراكم في الدماغ، قبل عقود من ظهور أعراض الزهايمر الذي يتسبب بفقدان الذاكرة ومشاكل في الإدراك».

وزيت الزيتون البكر هو الزيت المستخلص بطرق طبيعية فقط، وفي ظروف حرارية مناسبة، بحيث لا تتغير مواصفات الزيت، ويحتفظ بطعمه الأصلي ورائحته المميزة والفيتامينات الطبيعية.