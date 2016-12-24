باقات تأمين صحي للأبناء والمكفولين بدبي

قال الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة في دبي، إن هناك باقات تأمين للأبناء والمكفولين ضمن منظومة الضمان الصحي في دبي، حيث تبدأ أسعار الباقات للذين تتراوح أعمارهم من يوم واحد وحتى 18 عاماً بـ 718 درهماً، ومن 19 إلى 40 عاماً 1215، ومن 41 إلى 50 عاماً 1441، ومن 51 إلى 65 عاماً 2006 دراهم.

وأكد أن 90 % تقريباً من حاملي الإقامات الصادرة عن دبي يتمتعون الآن بالتأمين الصحي، متوقعاً أن تنضم النسبة المتبقية إلى منظومة الضمان الصحي قبل انتهاء المهلة المحددة أواخر الشهر الجاري، واستبعد أي تمديد للفترة الممنوحة للأفراد والشركات لشراء باقات الضمان الصحي، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لربط إصدار الإقامة أو تجديدها في دبي بالتأمين الصحي.