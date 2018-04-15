«خليفة الإنسانية»: تخفيضات «السلع المدعمة» للمواطنين تصل إلى 20 %

أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في مبادرة «السلع المدعمة للمواطنين» عن تخفيضات تصل إلى 20% على بعض السلع الغذائية اعتباراً من 01 أبريل ولغاية 30 يونيو 2018.

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع «عام زايد» حيث استكملت المؤسسة استعداداتها لاستقبال المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بمراكز توزيع المواد الغذائية المدعمة التابعة لها، وذلك ضمن حرص مؤسسة خليفة الإنسانية على تلبية احتياجات المجتمع وتوفير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية أمام المواطنين وفقاً لآلية تسليم مرنة وسريعة تخدم جميع الأفراد.

وقال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن المؤسسة تسعى ومن خلال مراكز بيع السلع المدعمة المنتشرة في المناطق الشمالية إلى الاهتمام بالأمن الغذائي للمواطنين لتعزيز قيم التكافل الإنساني، وتؤكد رسالة المؤسسة في سعيها لتخفيف وطأة الظروف المعيشية، وتأمين احتياجات مختلف فئات المجتمع، التي تحرص القيادة الرشيدة على ترسيخها، بما يعزز الاستقرار المعيشي والرفاه الاجتماعي للمواطنين.

وأضاف الخوري إن المبادرة تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة، وذلك من خلال بيعها بأسعار مخفضة عن السوق تصل في بعض المنتجات إلى نحو 25% أقل من السعر الأصلي للمنتج في الأسواق المحلية.

وأشار الخوري إلى أن المؤسسة توفر أكثر من 56 مادة غذائية أساسية، من خلال الشراكات الاستراتيجية التي قامت بها المؤسسة مع الشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية التي تهدف بدورها إلى دعم المنتج الوطني وعجلة الاقتصاد بالدولة.

من جانبه أكد المهندس طارق أحمد الواحدي المدير التنفيذي لمجموعة شركات أغذية حرص المجموعة على الشراكة مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تلبية لاحتياجات المواطنين من خلال إدراج سلع جديدة في شهر رمضان الفضيل لتتناسب مع الاستهلاك الشهري للأسرة.

وقال الواحدي إن مجموعة أغذية تنتهز هذه الفرصة وتهنئ شعب الإمارات والمقيمين بحلول شهر رمضان المبارك والذي يحل علينا في عام زايد، وبهذه المناسبة المباركة ودعماً لمسيرة المغفور له الشيخ زايد الوالد القدوة، يسرنا إطلاق مجموعة عروض مميزة على منتجاتنا احتفالاً بالشهر الكريم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما قامت شركة أبوظبي للزيوت النباتية بالمشاركة في المبادرة وذلك من خلال تقديم سلع أساسية تستهلك بكميات كبيرة في رمضان وهي زيت الذرة لايت لايف وزيت دوار الشمس لايت لايف، ويسري عرض الزيوت أيضاً لمدة 3 شهور.