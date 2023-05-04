زيلينسكي يزور المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

المصدر: أمستردام - رويترز

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زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن الزيارة لم تدم سوى أقل من ساعة لكنها لم تفصح عن تفاصيل ما تمت مناقشته.

واستقبل رئيس المحكمة الجنائية الدولية زيلينسكي لدى وصوله. ولوح الرئيس الأوكراني، مرتديا الزي الكاكي الشهير، لأسرة أوكرانية تقف خارج مبنى المحكمة لدى خروجه.

وفي أول زيارة رسمية لزيلينسكي إلى هولندا، من المقرر أن يلقي خطابا في وقت لاحق في لاهاي أيضا بعنوان "لا سلام من دون عدالة لأوكرانيا".

وزار الرئيس الأوكراني عدة عواصم أجنبية من بينها لندن وباريس وواشنطن منذ بدء الصراع مع روسيا في فبراير 2022.

وسيعقد زيلينسكي، الذي اجتمع مع مشرعين هولنديين في وقت سابق اليوم، اجتماعات أيضا مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.

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