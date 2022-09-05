شاب يمني يصنع من العدم آلة لمكافحة الحشرات

المصدر: عدن - البيان

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رغم أن الظروف المعيشية الصعبة حالت دون أن يتمكن من إكمال تعليمه، إلا أن الشاب اليمني سالم خراز، اختار أن يكون شخصاً فاعلاً في مجتمعه، وقادراً على مساعدته، حيث تمكن، ومن خلال أدوات بسيطة، من اختراع آلة رش ضبابي ضد البعوض، متغلباً على محدودية إمكاناته.

يقول سالم، الذي يقيم في أحد أحياء مدنية شبام التاريخية في محافظة حضرموت، الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية لليمن، إنه التحق بالمعهد المهني الصناعي قسم الميكانيك في مدينة سيئون، عن هواية وشغف، إلا أنه لم يكمل دراسته بسبب الوضع الاقتصادي، وبعد المسافة بين مدينته ومقر المعهد بسيئون، إذ إن تعرفة المواصلات المرتفعة، شكلت أهم العقبات أمامه، وعلى إثرها غادر مقاعد الدراسة في المعهد، واستقر في منزله.

سالم خراز، اخترع آلة خاصة لطرد البعوض، تشبه كثيراً آلة الرش الضبابي التي تستخدم في رش المبيدات الزراعية.

مشاركة الحياة

يعيش سالم ووالداه وإخوته الستة، يتشاركون الحياة بحلوها ومرها، دون أن يفقدوا الأمل، رغم الصعوبات التي أنتجتها الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ ثمانية أعوام، ومع ذلك، ظل حريصاً على فعل شيء، وفكّر باختراع آلة يفيد بها مجتمعه، ورأى أن صناعة آلة خاصة بالقضاء على البعوض، من الأشياء المهمة، وفق ما يقوله لـ «البيان»، ويضيف «فكرت فيها بسبب معاناة الناس من البعوض نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول، حيث أدت إلى زيادة البعوض في مدينة شبام، ولذلك انتشرت العديد من الأمراض والأوبئة، ولهذا أردت أن أبدع شيئاً لمكافحته، ليرتاح الناس منه».

إرادة وعزيمة

وعلى الرغم من واقع الأسرة الاقتصادي المحدود، إلا أن خراز تلقى الدعم من والده ووالدته، اللذين سانداه كثيراً من أجل تحقيق نجاح الفكرة، إيماناً منهم بقدرته، وأهمية هذه الآلة. ومع ذلك، واجه العديد من الصعوبات، أهمها عدم القدرة على توفير المواد الخاصة بصناعه الآلة، كما أن الحصول على مكان خاص للعمل، شكّل أمامه صعوبة أخرى.

أفكار عديدة

وعن تطلعاته، يؤكد خراز أن لديه العديد من الأفكار التي يسعى لتحقيقها، ويجزم بإرادة قوية «أنه يوماً ما سيحقق ما يصبو إليه».

ويقول إن حضرموت من المحافظات الغنية بثرواتها، إلا أن الوضع الاقتصادي يجعل تطلعات الكثير من أبنائها مجرد أحلام صعبة المنال، لكن بالإرادة وتسخير ما توفر من إمكانات، فإن بإمكانهم أن يحققوا الكثير من تطلعاتهم، وتجاوز كل الصعوبات.

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