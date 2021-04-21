أمريكيون وسودانيون جنباً إلى جنب في تجهيز وجبة الإفطار

المصدر: الخرطوم- وكالات

تطوع عدد من أفراد مشاة البحرية الأمريكية بالسفارة الأمريكية في الخرطوم، أمس الثلاثاء، مع سودانيين في تجهيز مائدة إفطار رمضان.

وتضم المبادرة متطوعين سودانيين من عدد من المنظمات، وهي: بسمة خير، أسهم العطاء وباب الحوائج، وهي مبادرة تعمل بشكل يومي طوال شهر رمضان في توفير إفطار رمضان مجاناً لأكثر من 1500 شخص.

وعمل أفراد مشاة البحرية الأمريكية جنباً إلى جنب مع الشباب السودانيين، في تحميل الطعام والعصائر من المركز الرئيس للسيارات، المتجهة لتسعة مواقع مختلفة في العاصمة السودانية.

وأصر الشباب على أن يقدموا لأفراد مشاة البحرية العصائر التقليدية مثل الكركري والعرديب، وعبر قائد المجموعة الأمريكية عن شكره، قائلاً: «لقد شعرت بسعادة غامرة لرؤية هؤلاء الشباب يتطوعون من أجل مجتمعاتهم. لقد عشت شهر رمضان في العديد من البلدان، لكن ما رأيته في الخرطوم لا يوصف».

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