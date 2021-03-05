سباق محموم بين 10 أشقاء سعوديين ينهي محنة أخيهم الصحية

المصدر: الرياض - وكالات

تسابق عشرة أشقاء في المملكة العربية السعودية لإنهاء معاناة أخيهم مع مرض الفشل الكلوي.

وقال مالك المالكي، الشقيق المتبرع لأخيه بالكلية، في مقابلة متلفزة عبر قناة «الإخبارية» السعودية وفق ما نقل موقع «سبوتنيك»، إنه «قرر وأشقاؤه العشرة إنهاء معاناة شقيقهم بالتبرع له بكلية، فبدأوا من أكبرهم، حيث كان المستشفى يستقبل الأشقاء واحداً تلو الآخر، وذلك لإجراء التحاليل المناسبة، للتثبت من التطابق الأنسب للكلية، حتى وقع الاختيار عليه».

وأضاف أنه «بعد وقوع الاختيار عليه، بدأ القلق ينساب لأفراد عائلته على تداعيات العملية».

وتابع المالكي أن «الأطباء شرحوا لهم كل شيء بالتفصيل قبل التبرع، كما أبلغوهم بالأضرار التي قد تنجم عن العملية»، مبيناً أن «العملية أثبتت نجاحها بـ95 في المئة، وأن حالة شقيقه في تحسن».

وعن ردة فعل أخيه المريض، قال إن «شقيقه تخوف من مسألة تبرعه له، لأنه خاف أن يصيبه الضرر، لكنه أكد لشقيقه أنه راضٍ بقضاء الله وقدره».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز