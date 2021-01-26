صانع البسكويت في غزة طالب متفوق

المصدر: غزة - أسامة الكحلوت

كان العام الماضي حافلاً بالأوجاع على الشعب الفلسطيني، وموجعاً أكثر على الشاب الفلسطيني محمود مشتهى (21 عاماً) من مدينة غزة، بعد حصوله على المرتبة الأولى على دفعته في الجامعة امتياز بتخصص برمجة وقواعد بيانات من جامعة الأزهر، ولم يحظَ بفرصة عمل، فكانت «البسكويت» في انتظاره ليكون مصدر رزق له.

وفرض هذا المشروع نفسه على محمود رغم أنه ليس مجاله، بل حياته ورغباته متعلقة بتخصص التكنولوجيا الذي دخله حباً فيه، وعلى أمل الحصول على فرصة عمل، وافتتاح مكتب خاص به، لكن الظروف أجبرته على افتتاح مشروع صناعة البسكويت، بعدما كان يعمل منذ ست سنوات في مصنع للمرطبات، وجلس في بيته قبل فترة نتيجة تفشي فيروس كورونا، وظروف الحياة الاقتصادية في قطاع غزة.

وأوضح محمود الحاصل على المرتبة الأولى في تخصص البرمجة وقواعد البيانات، أنه استطاع أن يتخطى العقبات التي وقفت أمامه في الحصول على فرصة عمل، وتأسيس مشروع صناعة البسكويت، لتكون مصدر دخل له وتعينه في حياته.

حيث تخرج في العام 2019، ومكث عاماً كاملاً بدون عمل يبحث عن فرص عمل هنا وهناك بين الشركات في غزة، لكن الجميع كان يستغل فترة تدريب الخريج، وتنتهي العلاقة بعد انتهاء فترة التدريب، حتى أنه لم يجد دافعاً لاستلام شهادته الجامعية من الجامعة، وما زالت موجودة في الجامعة، لعدم حصوله على فرصة عمل، أو أهمية لتقديمها لأي مؤسسة.

وقال محمود: «بدأت مشروعي في صناعة البسكويت، وأطلقت عليه اسم بسكويت الخريج، ليعكس مشروعي صورة الخريجين الحقيقية في البلد، الذين لم يحصلوا على فرصة عمل».

وحول الصعوبات التي واجهت محمود وما زالت تواجهه، هي أزمة الكهرباء، وكافة المعدات البدائية التي يستخدمها في عمله، وهذا يجبره على العمل في صناعة البسكويت وقت توفر الكهرباء سواء ليلاً أو نهاراً، ولا يوجد وقت محدد للعمل، ليصنع البسكويت بحب، ويغلفه في عبوة بلاستيكية بوزن نصف كيلوغرام لتباع بمبلغ 8 شواكل.

ويبدأ محمود يومه بالعمل فور وصول التيار الكهربائي، بوضع الطحين في وعاء بلاستيكي وعجنه بالأطعمة المختلفة، وإدخاله في خلاط يزين الشكل الخارجي بشكل البسكويت قبل إدخاله إلى فرن الغاز، ليأخذ وقتاً طويلاً للنضوج، حيث يستغرق ما يقارب 6 ساعات لصناعة 10 كيلو من البسكويت.

ويستغل أوقات انقطاع الكهرباء بالتسويق لمنتجه على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل مع أصحاب محلات التجزئة التي تشتري منتجه، لتحديد أوقات عمله حسب الكميات المطلوبة منه، ثم ينطلق لتوزيعها.



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