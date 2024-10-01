روسيا تحبط محاولات أوكرانية للتوغل في كورسك وتشن هجمات على كييف

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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تواصلت المعارك العنيفة على الجبهات الروسية الأوكرانية، حيث شنت موسكو موجة من الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت كييف، بينما أحبطت محاولات أوكرانية للتوغل في كورسك.

وسمع شهود عدداً من الانفجارات بدت كمنظومات دفاع جوي تقوم بعملها، وشاهدوا مقذوفات تتعرض لقصف في الجو.

وانطلقت صفارات الإنذار من الهجمات الجوية في كييف والمنطقة المحيطة منذ الواحدة صباحاً. وحذرت القوات الجوية الأوكرانية من أن روسيا تستهدف المنطقة بطائرات مسيرة هجومية.

وكتب فيتالي كليتشينكو، رئيس بلدية كييف، على تطبيق «تليغرام»: «عدد من الطائرات الروسية يحلق فوق وقرب العاصمة». وذكرت القوات الأوكرانية في وقت سابق على «تليغرام» أن عدة مجموعات من الطائرات المسيرة الروسية تتجه نحو كييف وغرب أوكرانيا. وقالت إنها رصدت إطلاق عدد من القنابل الموجهة من مناطق تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

بالمقابل، قال مسؤولون إن أكثر من 100 طائرة بدون طيار أوكرانية أسقطت فوق روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق غابات واشتعال النيران في مبنى سكني في واحدة من أكبر عمليات إطلاق النار التي شهدتها سماء روسيا منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 125 طائرة مسيرة خلال الليل في سبع مناطق.

وتعرضت منطقة فولغوغراد الجنوبية الغربية لنيران كثيفة، حيث أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 67 طائرة مسيرة أوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن قواتها أحبطت 6 محاولات أوكرانية للتوغل في منطقة كورسك غرب روسيا، وسيطرت أيضاً على بلدة ماكييفكا في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا.

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