أمريكا.. قاعدة جديدة تسهل شحن رقائق الذكاء الاصطناعي للشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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كشفت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن قاعدة قد تسهل شحن شرائح الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط.

ومنذ أكتوبر 2023، ألزمت السلطات الأمريكية المصدرين بالحصول على تراخيص قبل شحن رقائق متقدمة إلى أجزاء من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وبموجب القاعدة الجديدة، ستكون مراكز البيانات قادرة على التقدم للحصول على تصنيف يُعرف باسم "المستخدم النهائي المعتمد"، ما سيسمح لها بتلقي الشرائح بموجب ترخيص عام، بدلاً من الحاجة إلى أن يحصل الموردون الأمريكيون على تراخيص فردية لشحنها إليهم.

وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة ستعمل مع مراكز البيانات التي تتقدم بطلب للاستفادة من البرنامج وأيضاً الحكومات المضيفة لضمان سلامة وأمن التكنولوجيا.

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة في واشنطن من أن الشرق الأوسط قد يصبح قناة للصين للحصول على رقائق أمريكية متقدمة يُمنع شحنها مباشرة إلى الصين.

ولم ترد الشركة، التي تمتلك مراكز بيانات، بعد على طلب للتعليق.

وقالت وزارة التجارة في بيان إن مراكز البيانات التي تتقدم بطلب للحصول على البرنامج ستخضع لعملية مراجعة صارمة للتأكد من وجود الضمانات اللازمة لمنع تحويل التكنولوجيا الأمريكية أو استخدامها بطرق تعارض الأمن القومي.

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