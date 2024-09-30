بايدن يدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تستعد لاجتياح برى في لبنان

المصدر: وكالات

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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم "الاثنين" إلى وقف إطلاق النار عندما سئل عن التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تستعد لاجتياح بري محدود للبنان فيما تقول إنها حرب تشنها ضد مقاتلي حزب الله.

وعندما سئل بايدن عما إذا كان مرتاحا لخطة إسرائيل، قال "ما يريحني هو أن يتوقفوا عن ذلك".

و نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته القول إن إسرائيل تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ قريباً.

وأضاف المسؤول أن نطاق العملية سيكون أصغر من حرب إسرائيل ضد جماعة حزب الله اللبنانية في 2006 وستركز على أمن التجمعات السكنية القريبة من الحدود.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل أبلغت واشنطن أنها تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ في القريب العاجل.

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