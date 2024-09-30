أوكرانيا: روسيا تشن هجوماً بمسيرات على كييف

المصدر: وكالات

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أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على كييف، مضيفا أن وحدات الدفاع الجوي انخرطت في التصدي للهجوم.

وسمع شهود عددا من الانفجارات بدت كمنظومات دفاع جوي تقوم بعملها، وشاهدوا مقذوفات تتعرض لقصف في الجو.

وانطلقت صفارات الإنذار من الهجمات الجوية في كييف والمنطقة المحيطة، وحذرت القوات الجوية الأوكرانية من أن روسيا تستهدف المنطقة بطائرات مسيرة هجومية.

وكشف مسؤولون يوم الأحد أن أكثر من 100 طائرة بدون طيار أوكرانية أسقطت فوق روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق غابات واشتعال النيران في مبنى سكني في واحدة من أكبر عمليات إطلاق النار التي شهدتها سماء روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا فبراير 2022.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 125 طائرة مسيرة خلال الليل في سبع مناطق.

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