غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

المصدر: وكالات

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استهدفت غارة اسرائيلية جديدة الأحد الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أفاد مصدر أمني والاعلام الرسمي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي شن ضربة على الضاحية.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن "غارة اسرائيلية جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت".

وسمع مراسلون في فرانس برس دوي انفجار وشاهدوا دخانا كثيفا يتصاعد من المنطقة.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية عن "غارة عنيفة نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي منذ قليل على منطقة بين الشياح والغبيري في الضاحية الجنوبية".

وتابعت أن "سحب الدخان ارتفعت في سماء المنطقة"، مضيفة أن "سيارات الاسعاف هرعت الى المكان المستهدف".

وقال شاهد عيان من منطقة الغبيري إنه شاهد "مبنى ينهار بعد ضربه بصاروخ".

وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته في بيان "نفّذ الجيش الإسرائيلي ضربة دقيقة في منطقة ضاحية بيروت. سنوافيكم التفاصيل".

وتأتي هذه الغارة الجديدة غداة إعلان حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصرالله في غارة جوية إسرائيلية الجمعة على ضاحية بيروت الجنوبية، ما أثار مخاوف من زيادة التصعيد في البلاد.

وتتعرض مناطق في جنوب وشرق لبنان وصولا إلى ضاحية بيروت الجنوبية منذ الإثنين لقصف اسرائيلي كثيف أدّى إلى مقتل المئات، وأرغم كثرا على الفرار من بيوتهم.

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