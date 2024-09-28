أول تعليق من بايدن على مقتل حسن نصرالله

المصدر: أ ف ب

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، في أول تعليق له على مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إن مقتله هو "إجراء عادل".

ووصف بايدن اليوم السبت قتل إسرائيل حسن نصر الله بأنه "إجراء عادل" بالنظر للعديد من ضحاياه، وقال إن الولايات المتحدة تدعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال بايدن إنه وجه وزير الدفاع لويد أوستن لتعزيز الموقف الدفاعي للقوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط لردع العدوان والحد من خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا.

وأضاف إن الولايات المتحدة تهدف في النهاية إلى تهدئة الصراعات الجارية في غزة ولبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية.

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